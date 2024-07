Omicidio Bozzoli, ancora senza esito le ricerche del nipote sparito dopo l’ergastolo

Non è escluso che abbia lasciato l’Italia giorni fa con la moglie e il figlio. Il padre: «Non so dove sia»

Giacomo Bozzoli fuori dal tribunale di Brescia nel 2022 - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Un altro giorno di ricerche a vuoto: di Giacomo Bozzoli, della compagna e del figlio, per ora, ancora nessuna traccia. L’indomani la sentenza di condanna all’ergastolo per l’omicidio dello zio Mario e la distruzione del suo cadavere nel forno della fonderia di famiglia a Marcheno, il nipote 39enne ed i suoi affetti più stretti sono rimasti al riparo dai radar dei carabinieri che, coordinati dalla procura della Repubblica, stanno cercando di eseguire la sentenza. Le ricerche sono proseguite per t