Omicidio Borin, la Corte d’Assise d’appello conferma l’assoluzione di Salvatore Spina

La Corte d’Assise d’appello ha confermato l’assoluzione di Salvatore Spina, il 40enne badante di origini siciliane accusato dell’omicidio di Diva Borin, l’anziana donna che accudiva e che lui stesso trovò cadavere sulla poltrona attorno a mezzogiorno del primo marzo del 2019.

Come in primo grado Spina è stato assolto per non avere commesso il fatto. A cambiare è la formula, non più piena, ma dubitativa.