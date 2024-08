Omicidio Borin, dopo 5 anni è definitiva l’assoluzione del badante

La procura generale ha deciso di non impugnare la sentenza, Spina: «È la fine di un incubo. Se la sono presa con me solo perché ero l’erede»

Salvatore Spina è stato assolto - © www.giornaledibrescia.it

L’assoluzione è diventata definitiva. La giustizia ha apparecchiato due verità. La prima è che ad uccidere Diva Borin, la 86enne residente in via Ballini ad Urago Mella trovata senza vita con un foulard stretto attorno al collo sul divano di casa il 2 marzo del 2019, non è stato Salvatore Spina, il suo badante. La seconda è che l’assassino dell’anziana è in libertà da 5 anni e, in libertà, rischia di rimanerci ancora a lungo. La procura generale ha deciso di non impugnare la sentenza che ha asso