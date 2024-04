Omicidio a Lamarmora, un piano studiato nei minimi dettagli

L’ex carabiniere potrebbe aver staccato la corrente in via Codignole per far scattare la trappola mortale

2 ' di lettura

La Polizia in via Codignole - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

Jatinder Singh, il primogenito del 54enne muratore di origini indiane ucciso sulla porta di casa sabato pomeriggio al civico 21 di via Codignole, e Giuseppe Valetti, l’uomo che l’ha reso orfano e poi ha cercato di togliersi la vita sparandosi in bocca con la stessa pistola, si conoscevano da anni. Il figlio della vittima aveva lavorato a lungo per il carabiniere in pensione ricoverato in prognosi riservata alla Poliambulanza da tre giorni: si occupava di lui, del suo giardino. Tra loro si era in