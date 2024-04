Omicidio a Lamarmora: spara per soldi e poi tenta il suicidio

L’agguato sabato sera nella zona sud di Brescia: la vittima è stata aggredita in via Codignole. A sparare un anziano che ha poi rivolto l’arma verso se stesso

3 ' di lettura

La Polizia in via Codignole, dove è stato ucciso Satpar Singh - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

Si è presentato in via Codignole pochi minuti dopo le 18. Ha parcheggiato la sua Panda all’altezza del civico 21. È sceso dall’auto ed è andato dritto al campanello. Ha suonato, si è fatto riconoscere ed aprire. Dieci passi nell’androne, scortato da una Beretta infilata nella giacca, sono bastati per trovarsi al suo cospetto. Poche pesanti parole sono state più che sufficienti per trasformare un pomeriggio apparentemente anonimo, in una giornata da dimenticare. Giuseppe Valetti, classe 1946, un