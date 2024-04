Omicidio a Lamarmora, il figlio della vittima: «Valetti ci minacciava, ma non gli dovevamo soldi»

Il figlio di Satpal Singh, ucciso sabato sera con un colpo di pistola in via Codignole, indica il movente: «Pretendeva denaro da mio fratello»

Agenti di Polizia all'ingresso della casa della famiglia Singh, in via Codignole - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

A dare una possibile spiegazione alla lunga scia di sangue che ha segnato la giornata di ieri al quartiere Marmorari di Brescia è il figlio più giovane di Satpal Singh. Di ritorno dalla Poliambulanza con la mamma e la certezza di non avere più un padre, il secondogenito della vittima sembra non avere dubbi circa le ragioni dell’omicidio. «Valetti ci aveva minacciato più volte in passato - ci ha detto il giovane sotto la casa che Satpal Singh, da una vita in Italia, aveva acquistato solamente poc