Omicidio a Lamarmora: il 78enne che ha sparato resta grave in ospedale

Giuseppe Valetti è un ex sottufficiale dei carabinieri. La vittima aveva 54 anni ed era padre di due ragazzi

3 ' di lettura

Il 78enne viene portato in condizioni critiche alla clinica Poliambulanza - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

Stazionario, grave, ma non in imminente pericolo di vita. Giuseppe Valetti, il 78enne che l’altro ieri ha trasformato il quadrante sud della città in un assurdo poligono di tiro, ha buone possibilità di cavarsela: di uscire dall’ospedale dov’è stato portato attorno alle 20 di sabato pochi minuti dopo aver esploso il colpo di pistola con il quale ha cercato di uccidersi, per entrare in carcere. I medici sono riusciti a stabilizzarlo e a rendere più probabili non solo le sue prospettive di vita, m