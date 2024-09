Oltre mille alpini a Vobarno per l’adunata della Monte Suello

Tre giorni di festa in Valsabbia per la 70esima adunata sezionale degli alpini Salò Monte Suello. La manifestazione, che ha visto la partecipazione di oltre mille penne nere, è iniziata venerdì a Degagna proseguita sabato a Vobarno e si è conclusa oggi a Pompegnino con la tradizionale la sfilata per le vie del paese dei cinquantasette gruppi sia del Garda che della Vallesabbia, accompagnati dalle fanfare di Salò, Villanuova e Gavardo.

Insieme a loro in corteo la Protezione civile e il Gruppo sportivo, le crocerossine, il Gruppo sciatori, il Nucleo antincendio boschivo dell’Alto Garda, le tre fanfare, quella di Salò, la Valchiese di Gavardo e la Star of Alps di Villanuova. E poi, gli striscioni: «Tutti chiedono la pace: da sempre l’Ana lavora per la pace», «I reduci insegnano: solo chi ha vissuto la guerra conosce il valore della pace», queste le parole d’ordine. Foltissima, poi, la rappresentanza dei sindaci del territorio con la fascia tricolore.

A Vobarno la sfilata degli alpini - Foto Giovanni Benini/Neg © www.giornaledibrescia.it

Grande la commozione in piazza Donatori di Sangue a Vobarno quando, agli alpini Luigi Nava e Michele Manenti, è stato consegnato il riconoscimento dell’Ana per aver salvato la vita nel 2021 ad Angelo D’Acunto, storico speaker delle penne nere colpito da un infarto durante una cerimonia.

La giornata delle penne nere valsabbine si è conclusa con l’ammainabandiera e il passaggio della stecca a Manerba che l’anno prossimo ospiterà la 71esima adunata sezionale della Monte Suello.