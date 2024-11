Oltre 2 milioni per rendere il lungolago di Manerba più largo e verde

Oltre 2 milioni di euro per rifare i due chilometri di lungolago tra il Torchio e la Romantica: li hanno stanziati Comune e Autorità di Bacino, e i lavori partiranno nell’autunno del 2025. La passeggiata (la prima sul lago a essere realizzata fuori dai centri abitati), che affaccia su una delle spiagge più lunghe e frequentate del Garda, sarà più larga di un metro e, per il sindaco Flaviano Mattiotti, «risponderà alle esigenze del turista contemporaneo».

Estetica e non solo

Il progetto di riqualificazione della passeggiata a lago di Manerba prevede tutta una serie di interventi volti a migliorare la fruibilità e l’estetica di uno degli spazi più amati dai turisti che frequentano il basso lago e non solo.

Il primo cittadino Mattiotti ha spiegato che l’obiettivo principale è ampliare la passeggiata – di un metro, come si diceva –, potenziare l’illuminazione e realizzare spazi verdi, con fioriere e piante, a seguito di accordi che saranno stipulati con i privati. «È stato uno dei primi percorsi costruiti al di fuori dei centri urbani e oggi è necessario adeguarlo alle esigenze dei turisti moderni, che amano passeggiare fronte spiaggia», ha sottolineato Mattiotti.

Due chilometri

Il progetto, che si estenderà lungo tutti i due chilometri del lungolago tra Torchio e Romantica, renderà la passeggiata più accessibile e piacevole, aumentando il valore della spiaggia, una delle più grandi e belle del lago. «Sarà uno spazio molto più fruibile per le persone e darà ancora più pregio alla nostra spiaggia», ha aggiunto il sindaco.

I lavori daranno pregio anche alla spiaggia - © www.giornaledibrescia.it

L’investimento

La partenza dei lavori è prevista per l’autunno del prossimo anno, con un investimento di circa 2 milioni di euro. La spesa sarà ripartita tra Comune e Autorità di bacino, che per l’intervento hanno sottoscritto un protocollo d’intesa ad hoc: l’Autorità si è impegnata a richiedere il cofinanziamento da parte della Regione per un importo di un milione di euro, nell’ambito della programmazione delle opere pubbliche sul demanio lacuale per il periodo 2025-2027.

Inoltre, contribuirà con un avanzo di amministrazione di 800 mila euro. Dal canto suo, l’Amministrazione comunale di Manerba ha previsto un contributo di 200 mila euro per l’annualità del 2026.

Continuazione

Mattiotti si dice molto soddisfatto e non nasconde un auspicio: che il nuovo lungolago possa stimolare anche il Comune di San Felice a continuare la passeggiata, così da valorizzare l’intero litorale della Valtenesi.

«Ci auguriamo davvero che questo nuovo impulso possa spingere San Felice a pensare alla continuazione della passeggiata. Sarebbe un modo corretto per valorizzare ulteriormente il nostro litorale».