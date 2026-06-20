Olimpiadi della Solidarietà, sport e beneficenza al centro sportivo Rigamonti

Domenica 21 giugno il centro sportivo Rigamonti di Brescia ospiterà la prima edizione delle Olimpiadi della Solidarietà, un evento aperto a tutti che unisce sport, divertimento e raccolta fondi a favore delle associazioni del territorio. L'iniziativa è promossa dal Rotary Club Zerotrenta con il coinvolgimento di numerosi Rotary Club della provincia, associazioni locali, famiglie e cittadini, con l'obiettivo di trasformare una giornata di sport e amicizia in un'occasione concreta di solidarietà. Il format prevede la partecipazione di squadre rappresentative dei diversi club Rotary e delle associazioni sostenute, che si sfideranno in una serie di giochi collaborativi, prove di abilità, tornei sportivi e attività ludiche pensate per essere accessibili a tutti. Tra le attività in programma figurano prove di teamworking, tornei di ping pong, freccette, calcio balilla, briscola e tiro a canestro, oltre a un grande gioco finale a squadre che coinvolgerà tutti i partecipanti.
Il programma
L'evento prenderà il via alle 10 con l'accoglienza e la registrazione dei partecipanti, poi la cerimonia di apertura. Le attività sportive si svolgeranno durante l'intera giornata fino alle premiazioni finali nel pomeriggio. A seguire, il centro sportivo ospiterà un momento conviviale aperto a partecipanti, famiglie e cittadini accompagnato da musica e intrattenimento.
Fair play e solidarietà
Le Olimpiadi della Solidarietà nascono con una duplice finalità: promuovere i valori dello sport, della collaborazione e del fair play e, al tempo stesso, sostenere concretamente le realtà associative che operano quotidianamente sul territorio bresciano. «Vogliamo creare un evento capace di unire persone diverse attorno a valori semplici ma fondamentali: amicizia, partecipazione e solidarietà. L'obiettivo non è soltanto competere, ma costruire insieme una giornata che lasci un segno positivo sul territorio e sulle associazioni che ogni giorno operano al servizio della comunità» dichiara Giorgio Giotto, Presidente del Rotary Club Zerotrenta.
Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere all'indirizzo mail segreteria@rotaryzerotrenta.it.