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Olimpiadi della Solidarietà, sport e beneficenza al centro sportivo Rigamonti

Domenica 21 giugno la prima edizione, promossa dal Rotary Club Zerotrenta, sosterrà le associazioni del territorio. Tornei di ping pong, freccette, calcio balilla, briscola e tiro a canestro
Il centro sportivo Rigamonti dall'alto
Il centro sportivo Rigamonti dall'alto

Domenica 21 giugno il centro sportivo Rigamonti di Brescia ospiterà la prima edizione delle Olimpiadi della Solidarietà, un evento aperto a tutti che unisce sport, divertimento e raccolta fondi a favore delle associazioni del territorio. L'iniziativa è promossa dal Rotary Club Zerotrenta con il coinvolgimento di numerosi Rotary Club della provincia, associazioni locali, famiglie e cittadini, con l'obiettivo di trasformare una giornata di sport e amicizia in un'occasione concreta di solidarietà. Il format prevede la partecipazione di squadre rappresentative dei diversi club Rotary e delle associazioni sostenute, che si sfideranno in una serie di giochi collaborativi, prove di abilità, tornei sportivi e attività ludiche pensate per essere accessibili a tutti. Tra le attività in programma figurano prove di teamworking, tornei di ping pong, freccette, calcio balilla, briscola e tiro a canestro, oltre a un grande gioco finale a squadre che coinvolgerà tutti i partecipanti.

Il programma

L'evento prenderà il via alle 10 con l'accoglienza e la registrazione dei partecipanti, poi la cerimonia di apertura. Le attività sportive si svolgeranno durante l'intera giornata fino alle premiazioni finali nel pomeriggio. A seguire, il centro sportivo ospiterà un momento conviviale aperto a partecipanti, famiglie e cittadini accompagnato da musica e intrattenimento.

Fair play e solidarietà

Le Olimpiadi della Solidarietà nascono con una duplice finalità: promuovere i valori dello sport, della collaborazione e del fair play e, al tempo stesso, sostenere concretamente le realtà associative che operano quotidianamente sul territorio bresciano. «Vogliamo creare un evento capace di unire persone diverse attorno a valori semplici ma fondamentali: amicizia, partecipazione e solidarietà. L'obiettivo non è soltanto competere, ma costruire insieme una giornata che lasci un segno positivo sul territorio e sulle associazioni che ogni giorno operano al servizio della comunità» dichiara Giorgio Giotto, Presidente del Rotary Club Zerotrenta.

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere all'indirizzo mail segreteria@rotaryzerotrenta.it.

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Olimpiadi della solidarietàBrescia
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