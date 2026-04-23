Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaItalia e Estero

Ok Corte Ue su Cpr, Meloni: «Persi due anni per letture giudiziarie forzate»

«Su contrasto a immigrazione illegale servono serietà, coraggio e soluzioni concrete» ha scritto la premier sui social
I migranti provenienti dall'Albania - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
I migranti provenienti dall'Albania - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
AA

«Una notizia importante, che conferma la validità della strada che abbiamo indicato e quanto siano costati all'Italia due anni persi a causa di letture giudiziarie forzate e infondate. Noi, intanto, andiamo avanti. Perché sul contrasto all'immigrazione illegale servono serietà, coraggio e soluzioni concrete».

Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni, commentando la posizione dell'avvocato generale della Corte di giustizia Ue, nel parere non vincolante che anticipa la futura sentenza dei giudici di Lussemburgo, secondo cui il protocollo Italia-Albania per la gestione dei migranti «è compatibile» con le norme Ue sul rimpatrio e l'asilo, a condizione che «i diritti dei migranti siano pienamente tutelati». 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
protocollo Italia-Albania

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario