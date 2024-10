Oggi l’inaugurazione di «InEdicola»: la festa su Radio Bresciasette

A una decina di giorni dall’apertura è arrivato il momento dell’inaugurazione ufficiale per «InEdicola», l’edicola bresciana dell’inclusione acquistata dal gruppo Editoriale Bresciana e gestita dalla cooperativa «La Mongolfiera» nel parco di viale Rebuffone. Oggi è prevista una grande festa, e a raccontare questa importante mattinata ci sarà Radio Bresciasette (che insieme al nostro quotidiano e a Teletutto fa parte del gruppo Editoriale Bresciana) che sarà in diretta dalle 10.30 alle 12.30. Il taglio del nastro è stato fissato alle 11.

Obiettivi

Diversi gli obiettivi di «InEdicola» (quell’«In» davanti non è una preposizione, ma sta proprio per inclusione): dare un servizio ad una zona di Brescia che non aveva più un’edicola di riferimento, inclusione sociale e lavorativa per i disabili e presidio per il parco incastrato tra viale Venezia e via Amba d’Oro, molto frequentato da bambini, famiglie e anziani.

Orari

L’attività, avviata il 17 ottobre scorso, è aperta dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 11.30 e dalle 15 alle 17; qui sono sempre presenti un educatore con due persone con disabilità della cooperativa. Gli educatori, peraltro, hanno partecipato ad un corso con Sinagi, il sindacato degli edicolanti, per diventare anche venditori di giornali.

Inclusione

«InEdicola» non è solo un punto vendita, qui si lavora – per dirlo con le parole della cooperativa La Mongolfiera – per fare rete e inclusione. Si trovano, ovviamente, quotidiani, riviste e settimanali, caramelle, bibite e tutto ciò che prevede la licenza, ma a renderla del tutto unica è la gestione. Il focus è mirato al potenziamento di abilità e capacità personali di chi ci lavora, che ruotano attorno – come dice il presidente de La Mongolfiera Palmino Mancini – al saper fare e saper essere.

L’obiettivo è quello di creare momenti di incontro con la cittadinanza. La routine prevede, per il team della mattina, la pulizia del parco, dei giochi e di piccole manutenzioni. La struttura, che era chiusa da qualche anno, sarà anche una bella vetrina per spiegare alla cittadinanza cosa fa La Mongolfiera. Insomma non resta che andare in viale Rebuffone e, magari, come auspicano dalla cooperativa, unirsi ai sostenitori.