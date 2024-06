Oggi è la Giornata del rifugiato: eventi a Brescia

Sono solidarietà e inclusione i focus della Giornata mondiale del rifugiato di oggi, che la Provincia di Brescia e il Coordinamento provinciale del Sistema di accoglienza e integrazione (Sai), con gli enti parnter del progetto, celebrano con un mese di eventi. La rassegna, cominciata il 6 giugno, prevede dieci appuntamenti sino a fine mese.

Giorno clou è oggi, Giornata del rifugiato. A Roncadelle, alle 18.30, c’è la presentazione al parco delle Montagnette del libro «Chiusi dentro» con il direttore di Altreconomia Duccio Facchini. In piazza Sant’Antonio a Breno, alle 19, cibi dal mondo. All’oratorio di Lograto, alle 19, percorso interattivo di storie, giochi e leggende «A portata di umano. Esperienze dal mondo», mentre all’auditorium Paolo VI di Bovezzo sarà proiettato alle 20.30 il film «200 metri».

Il 21 alle 18.30 cena multietnica a Bedizzole, in via De Gasperi, e, a Cellatica, «Spaesamenti», dalle 17 nel cortile della Sala civica. Il 22 alle 20.30 ci sarà la lettura «Qual mattino a Lampedusa» alla biblioteca di Vobarno, il 23 sport dalle 16 alla Porta del parco di Collebeato e il 27, infine, un talk a Rodendo Saiano alle 19 con Sarah Camsu, fondatrice della piattaforma di giovani scrittori «We African United», e al cinema Odeon di Lumezzane la proiezione del film «Trieste è bella di notte», alle 20.30.

«Le iniziative mirano a far vedere come i progetti abbiano portato grandi benefici alle comunità», spiega il referente del Coordinamento Sai Antonio Trebeschi. Sono 38 i Comuni aderenti al Coordinamento e 12 i progetti attivi, con 622 posti di accoglienza, a cui sia aggiungono 1775 persone accolte nei progetti Cas in 52 Comuni.