Odolo, minaccia clienti di un bar e prende a calci l’auto dei carabinieri

Prima ha minacciato i clienti di un bar di Odolo con un coltello. Poi si è scagliato contro l'auto dei carabinieri intervenuti per calmarlo e infine ha aggredito i militari della pattuglia. Ed è stato arrestato, per la seconda volta in pochi giorni, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nuovo passaggio in camera di sicurezza e poi in tribunale per un 24enne di origine sudamericana che sabato sera si è presentato in un bar di Odolo e, mostrando un coltello, ha lanciato offese e insulti all'indirizzo degli avventori del locale.

Mentre la pattuglia più vicina interveniva il ragazzo si era però allontanato e i carabinieri lo hanno rintracciato con già addosso gli evidenti segni di una colluttazione, forse con qualche altra persona che aveva infastidito. La vista delle divise non lo ha calmato, anzi. Prima ancora che i carabinieri scendessero dall'auto l'ha presa a calci cercando di danneggiarla e poi ha colpito uno dei militari che lo hanno immobilizzato.

Ieri mattina, in aula per la direttissima, non ha cambiato atteggiamento lanciando insulti e frasi oscene nei confronti del personale del tribunale e dei carabinieri che lo avevano scortato.

Lo stesso ragazzo era stato arrestato alla fine di luglio quando si era messo a prendere a testate i cartelli stradali e Vobarno e, anche in quel caso, aveva ferito un carabiniere che aveva provato a calmarlo. Ora per lui si sono aperte le porte del carcere.