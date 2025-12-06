Gestione di rifiuti non autorizzata: sigilli al cantiere dell’acciaieria

Sequestrata l’area del cantiere della Olifer, la nota acciaieria di Odolo, in Valsabbia: denunciati il titolare della ditta, nonché il progettista e direttore dei lavori, e i legali rappresentanti dell’impresa.

A seguito di segnalazione, i Carabinieri Forestali del Nucleo di Vobarno, insieme al personale di Arpa - Dipartimento di Brescia, hanno svolto un controllo all’interno della struttura, dove erano in corso lavori edili per la realizzazione di un nuovo capannone a ridosso dell’attività produttiva esistente, di nuovi uffici e di un nuovo accesso carraio.

Controlli e Analisi

Arpa e militari hanno accertato la realizzazione di un percorso di manovra tramite l’utilizzo di 2.500 metri cubi di rifiuti, derivanti – stando a chi indaga – da attività di scavo contenenti scaglie di laminazione, scorie di acciaieria, frammisto ad altro materiale, che è stato campionato da Arpa per le successive analisi di laboratorio.

All’esito delle operazioni è stata sequestrata l’intera area di circa 4.500 metri quadrati, comprendente le due aree di cantiere nonché quella di ampliamento del piazzale ove erano stati collocati i rifiuti.