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Odolo, allarme incendio alla Ferriera Valsabbia

Ubaldo Vallini
Le fiamme sono divampate nel reparto dove è presente il forno per il riscaldamento delle billette. Rogo domato dai Vigili del fuoco di Salò, nessun ferito
Il rogo è stato domato velocemente - © www.giornaledibrescia.it
Il rogo è stato domato velocemente - © www.giornaledibrescia.it
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Allarme incendio alla Ferriera Valsabbia a Odolo. Le fiamme sono divampate nel reparto dove è presente il forno per il riscaldamento delle billette. Rogo domato dai Vigili del fuoco di Salò, nessun ferito
Sul posto dopo l’allarme, come vuole procedura, anche l’auto infermierizzata della Valle Sabbia, i volontari dell’ambulanza di Pronto Emergenza e i Carabinieri della Compagnia di Salò.
Secondo quanto è stato ricostruito, all’interno del reparto, c’erano accatastati dei materiali come bancali e plastiche. Ad innescare l’incendio sarebbero state le scintille scaturite a causa di lavorazioni accessorie.
Quando gli operai hanno visto il fumo salire dalla catasta, avrebbero immediatamente avviato le procedure antincendio, che prevedono di bloccare la mandata del gas al forno e l’allontanamento dai locali.
Il successivo intervento dei Vigili del fuoco salodiani ha permesso di limitare velocemente i danni. Auto medicalizzata ed ambulanza, con codice rosso, erano presenti come da protocollo, ma non hanno dovuto operare: nessuno infatti si è fatto male. Nessun danno strutturale è stato rilevato e la produzione ha potuto riprendere regolarmente già in serata.

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