Nuvolera, cade nel vuoto mentre lavora in cava: operaio gravissimo
L’uomo di 31 anni si trova ora all’ospedale di Gavardo ed è in pericolo di vita
Grave infortunio sul lavoro in cava a Nuvolera. Un operaio di origini indiane di 31 anni ha perso l'equilibrio mentre lavorava su un blocco di marmo ed è caduto nel vuoto.
In pericolo di vita
Immediatamente soccorso dai compagni di lavoro, l’uomo è parso in condizioni molto gravi. Chiamati i mezzi di soccorso che sono giunti in cava con un’automedica e un’autoambulanza, l’operaio è stato prima stabilizzato quindi trasportato all'ospedale di Gavardo. Le sue condizioni sono gravissime tanto che è considerato in pericolo di vita.
