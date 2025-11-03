Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca

Nuvolera, cade nel vuoto mentre lavora in cava: operaio gravissimo

Roberto Manieri
L’uomo di 31 anni si trova ora all’ospedale di Gavardo ed è in pericolo di vita
Lavori in cava - © www.giornaledibrescia.it
Lavori in cava - © www.giornaledibrescia.it
AA

Grave infortunio sul lavoro in cava a Nuvolera. Un operaio di origini indiane di 31 anni ha perso l'equilibrio mentre lavorava su un blocco di marmo ed è caduto nel vuoto.

In pericolo di vita

Immediatamente soccorso dai compagni di lavoro, l’uomo è parso in condizioni molto gravi. Chiamati i mezzi di soccorso che sono giunti in cava con un’automedica e un’autoambulanza, l’operaio è stato prima stabilizzato quindi trasportato all'ospedale di Gavardo. Le sue condizioni sono gravissime tanto che è considerato in pericolo di vita.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
infortunio sul lavorooperaiocava di marmoNuvolera
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario