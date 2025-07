Serle, tre chilogrammi di cocaina in casa: arrestato 27enne

Dal controllo in auto alla perquisizione in casa, dove nascondeva tre chilogrammi di cocaina: arrestato e portato in carcere un 27enne di origine albanese.

Durante un servizio finalizzato al controllo del territorio, organizzato anche sulla base delle numerose segnalazioni degli abitanti della zona, sabato sera i carabinieri della Compagnia di Brescia hanno fermato e sottoposto a controllo il 27enne mentre passava a Nuvolento con la propria auto. I militari nel veicolo hanno trovato quindici involucri in cellophane contenti un totale di 7,80 grammi di cocaina e 2.180 euro in contanti.

Nell’abitazione

La perquisizione è stata poi estesa anche all’abitazione dell’uomo a Serle, dove i carabinieri hanno rinvenuto tre panetti contenti un totale di 3,694 kg di cocaina, quattro involucri in cellophane contenenti un totale di 1,3 grammi di marijuana, 400 euro in contanti, un bilancino e vario materiale per il confezionamento.