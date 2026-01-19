Giornale di Brescia
Nuvolento, auto si scontra con un furgone e finisce in un fosso

Erik Fanetti
L’incidente è avvenuto lungo la Sp116, nel tratto di via Trento: nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite gravi, disagi lievi alla circolazione
L'auto finita nel fosso e i soccorsi sul posto - © www.giornaledibrescia.it
Mancavano pochi minuti alle 19 di oggi, lunedì 19 gennaio, quando lungo la Sp116, nel tratto di via Trento a Nuvolento, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un furgone e un’auto.

L’impatto, la cui dinamica è ancora in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale intervenuti sul posto, ha causato l’uscita di strada della vettura, finita nel fosso a lato della carreggiata, a poche decine di metri dal confine con Paitone.

I feriti, soccorsi da più ambulanze, non sarebbero in gravi condizioni e sono stati trasportati in diversi pronto soccorso per degli accertamenti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area.

Moderati i disagi alla circolazione, anche grazie alla presenza di strade secondarie e parallele che hanno consentito il deflusso del traffico.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
incidente stradaleNuvolento
