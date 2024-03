Nuovo sportello Europeo Direct all’Informagiovani di Brescia

Avvicinare i cittadini all’Europa e soprattutto ai giovani, visto che la Ue è spesso percepita come lontana, per far conoscere concretamente quello che succede a Bruxelles e le opportunità offerte dalla Ue. A maggior ragione in queste settimane in cui si guarda alle elezioni europee di giugno.

Sono le ragioni che hanno portato all’apertura, all’interno dell’Informagiovani, al Moca, in colllaborazione con la Loggia, del nuovo sportello Europeo Direct che informa sulle attività e opportunità dell’Unione Europea. È il secondo nel Bresciano, l’altro è a Puegnago, gestito dal Gal Gardavalsabbia, e il terzo in Lombardia, con sede a Milano, della rete che fa capo alla Commissione Europea e collabora con l’Ufficio del Parlamento Ue: con la programmazione 2021 - 2025, in Europa sono stati attivati oltre 400 centri, 46 in Italia.

Erasmus Plus

L’assessora comunale alle Politiche Giovanili, Anna Frattini, ricorda come «una Brescia sempre più europea e collegata all’Europa sia nelle linee di mandato della sindaca Laura Castelletti». «Dagli Stati generali dei giovani - prosegue la Frattini - è emerso come vi sia una mancanza di confronto politico e sul contributo che i ragazzi possono dare». Lo sportello, ha spiegato Mauro Guaschi che ne è il manager,«fornirà ad esempio informazioni sui programmi europei, come Erasmus Plus, sulle opportunità messe a disposizione dalla Commissione europea e accessibili ai giovani come il progetto Neet - work, rivolto ai Neet, i ragazzi che non studiano e non lavorano cui ha aderito anche il Comune di Brescia».

Peer to peer

Informagiovani e Europe Direct Brescia stanno collaborando ad alcuni progetti come il percorso Peer to peer di formazione e di accompagnamento sul tema Europa con la Consulta Provinciale delle studentesse e degli studenti di Brescia. Il nuovo sportello sarà accessibile al pubblico su appuntamento scrivendo una mail a info@europedirectbs.it.