Nuovo «sì» al polo logistico Italmark, Rezzato valuta il Tar

Il futuro polo genererebbe un flusso calcolato in circa 1.050 mezzi al giorno, tutti in ingresso nel tratto di tangenziale sud composto da sole due corsie di marcia e già estremamente trafficato

3 ' di lettura

Il polo logistico Italmark sarà realizzato sull'Ate 25 © www.giornaledibrescia.it

Il Polo logistico Italmark «si farà». A sancirlo con l’ennesimo provvedimento favorevole (anche se la strada è ancora lunga) è stata l’Amministrazione di Brescia: il polo logistico è infatti previsto in un’area che rientra nel perimetro del capoluogo, spazio sul quale dovrebbe sorgere un capannone di 58mila metri quadrati alto 15 metri. Il comparto è l’Ate 24 di via Buffalora, una zona che è in realtà sul confine: per questo, ormai da tempo, l’attenzione a Rezzato è alta. Il timore è che questo