Nuovo parcheggio in via Don Barberis: iniziati i lavori

Hanno preso avvio oggi i lavori per la costruzione del nuovo parcheggio a raso in via Don Barberis, all’angolo con corso Bazoli, a Sanpolino. Salvo imprevisti, il posteggio sarà completato entro il mese di giugno.

La nuova struttura, che coprirà una superficie di 3.090 metri quadrati, amplierà l’offerta di parcheggio a disposizione degli utenti del vicino centro sportivo che al momento, in occasione di manifestazioni o eventi sportivi, risulta insufficiente.

Leggi anche Via libera ai progetti definitivi di polo della ginnastica e pista indoor a Sanpolino

La struttura

Nella progettazione, è stato scelto di minimizzare l’impatto paesaggistico optando per soluzioni poco invasive. Il parcheggio è stato progettato applicando tecniche di drenaggio urbano sostenibili per una città più resiliente ai cambiamenti climatici. Lo smaltimento delle acque meteoriche sarà infatti garantito, oltre che dalla permeabilità degli stalli, anche da una serie di canali drenanti.

Verranno realizzati 103 stalli di sosta in ghiaietto bianco lavato, materiale che permette appunto il drenaggio dell’acqua, e di corsie interne in asfalto. Saranno realizzate anche aiuole rialzate su cordoli in calcestruzzo nelle quali saranno piantumati 35 gelsi senza frutto (Morus Fruitless) - uno ogni tre posti auto -, alberi caratteristici delle campagne bresciane che contribuiranno, assieme alla porzione drenante del parcheggio, a ridurre la formazione di una possibile isola di calore estiva tipica dei parcheggi tradizionali realizzati in contesti fortemente urbanizzati.

I costi

La nuova struttura avrà un costo complessivo di 490mila euro (somme a disposizione Iva e oneri compresi). Per finanziare l’opera, l’Amministrazione comunale è ricorsa in parte a risorse proprie, e in parte a somme reperite grazie alla Legge Regionale 12 del 2005.

«Un tassello alla volta, stiamo completando l’operazione su Sanpolino che diventerà, sempre più, un quartiere dall’anima sportiva. Il parcheggio di via Don Barberis, molto atteso dai residenti, contribuirà ad alleggerire notevolmente il carico di auto posteggiate nella zona durante gli eventi sportivi» ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici Valter Muchetti. «Inoltre, è stato ottimamente progettato per mantenere la superficie drenante su tutta l’area ed evitare allagamenti» ha concluso.