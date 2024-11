Nuovo defibrillatore a San Polo: il 23esimo in ricordo di Solfrini

Barbara Fenotti

È stato donato a Fraternità giovani dagli amici del campione di basket scomparso a 60 anni per un arresto cardiaco: l’obiettivo è rendere Brescia una città cardioprotetta

2 ' di lettura

La cerimonia di consegna del defibrillatore - Foto © www.giornaledibrescia.it

È il defibrillatore numero ventitré in memoria di Marco Solfrini, uno dei cestisti bresciani più forti di sempre, quello donato ieri alla cooperativa Fraternità giovani dalla odv istituita da alcuni amici in memoria del giocatore morto a 60 anni a causa di un arresto cardiaco. A Borgosatollo, una piastra di basket in ricordo di Marco Solfrini Dove verrà installato Il dispositivo, uno dei tre comprati dalla odv grazie alla donazione della Fondazione Scaroni, verrà installato nel campo da basket d