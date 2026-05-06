Brescia, nuove intitolazioni a via e parchi tra storia e diritti

Nelle scorse settimane la Giunta comunale di Brescia ha deliberato l’intitolazione di quattro nuovi spazi pubblici tra cui una strada , due parchi e un percorso ciclopedonale attualmente privi di denominazione.

La nuova strada è stata realizzata nell’ambito dell’urbanizzazione degli ex Magazzini Generali che ospiterà un nuovo studentato . La via, parallela a via Corsica e collocata tra via Salgari e via Ischia, è stata intitolata a Papa Giovanni Paolo II .

Leggi anche Ex Magazzini Generali: entro giugno lo studentato da 252 posti

La scelta, sostenuta da un folto gruppo di cittadini, celebra il particolare rapporto sin dall’immediato dopoguerra tra il Pontefice polacco e la città di Brescia, visitata ufficialmente nel 1982 e nel 1998.

I due parchi

Anche due parchi hanno ricevuto un’intitolazione. Il primo, nel quartiere San Polo Case, è stato intitolato a Santina Dusi ed Ennio Doregatti. La coppia, sposata nel ‘45 e unita nell'impegno partigiano tra le file delle Fiamme Verdi, viene ricordata per il coraggio dimostrato durante la Resistenza e per il lungo legame con il quartiere, dove vissero a lungo.

Il secondo parco, situato nel quartiere di Chiesanuova e recentemente bonificato grazie ai fondi del Pnrr (Next Generation EU), sarà dedicato all’Unione Europea. Alle 16 di sabato 9 maggio, Giornata dell’Europa, si terrà la cerimonia di intitolazione del parco che vedrà la partecipazione di istituzioni locali e i rappresentanti dell’Ufficio in Italia del Parlamento europeo.

Il percorso ciclopedonale

La quarta intitolazione deliberata riguarda il percorso ciclopedonale tra via dello Zoccolo e via Torricella di Sotto, intitolato a Mary Wortley Montagu. Scrittrice inglese del Settecento che visse a Brescia per 15 anni, è una figura poliedrica per le proprie doti in campo letterario e scientifico.

Lady Montagu, la scrittrice a cui è stato intitolato il percorso ciclopedonale

Fu lei, infatti, che introdusse in Europa la tecnica dell'inoculazione contro il vaiolo. La passeggiata a lei intitolata collega la dorsale ciclabile di via Volturno-via Colombo con il Liceo De André, istituto scolastico che è stato promotore di questa intitolazione e che ne ha approfondito la figura.