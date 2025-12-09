Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Brescia, nuova pista di atletica per la scuola Kennedy: conclusi i lavori

Non agonistica con 4 corsie: è stata costruita sul lato sud del grande parco che circonda l’istituto e comprende anche una fossa per il salto in lungo
  • La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy
    La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy
    La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy
    La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy
    La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy
    La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy
    La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy
    La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy
    La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy
    La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy
    La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy
    La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy
    La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy
    La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy
    La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy
    La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy
    La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy
    La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy
    La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy
    La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy
    La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy
    La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy
    La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy
    La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy
    La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy
    La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy
    La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy
    La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy
    La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy
    La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy
    La nuova pista d'atletica alla scuola Kennedy - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
AA

La scuola secondaria di primo grado Kennedy, in via del Santellone 4, adesso ha una nuova pista di atletica. L’intervento è stato realizzato durante l’estate nell’ambito del programma di manutenzione degli edifici scolastici promosso dal settore Edilizia scolastica del Comune di Brescia.

I materiali

La pista, non agonistica da quattro corsie, è stata costruita sul lato sud del grande parco che circonda l’istituto e comprende anche una fossa per il salto in lungo. Il manto è composto da fibre in polietilene al 100%, lunghe 20 millimetri e prodotte con un processo di «fibrillazione controllata», che consente di evitare l’assottigliamento dei singoli fili. Le fibre, anti-abrasive e particolarmente resistenti all’usura, sono tessute su un supporto drenante in polipropilene e feltro rivestito in lattice di gomma imputrescibile, e sono dotate di trattamento anti-UV per garantirne la durata nel tempo.

I lavori – eseguiti dalla società Mast Srl di Flero – si sono svolti in gran parte nel mese di agosto, tra il 31 luglio e il 3 settembre, per una durata complessiva di 34 giorni e un investimento pari a 48.975 euro. Con la nuova struttura, studenti e studentesse potranno praticare attività sportive all’aperto in uno spazio dedicato e rinnovato.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
scuola Kennedypista di atleticaBrescia
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario