Brescia, nuova pista di atletica per la scuola Kennedy: conclusi i lavori

La scuola secondaria di primo grado Kennedy, in via del Santellone 4, adesso ha una nuova pista di atletica. L’intervento è stato realizzato durante l’estate nell’ambito del programma di manutenzione degli edifici scolastici promosso dal settore Edilizia scolastica del Comune di Brescia.

I materiali

La pista, non agonistica da quattro corsie, è stata costruita sul lato sud del grande parco che circonda l’istituto e comprende anche una fossa per il salto in lungo. Il manto è composto da fibre in polietilene al 100%, lunghe 20 millimetri e prodotte con un processo di «fibrillazione controllata», che consente di evitare l’assottigliamento dei singoli fili. Le fibre, anti-abrasive e particolarmente resistenti all’usura, sono tessute su un supporto drenante in polipropilene e feltro rivestito in lattice di gomma imputrescibile, e sono dotate di trattamento anti-UV per garantirne la durata nel tempo.

I lavori – eseguiti dalla società Mast Srl di Flero – si sono svolti in gran parte nel mese di agosto, tra il 31 luglio e il 3 settembre, per una durata complessiva di 34 giorni e un investimento pari a 48.975 euro. Con la nuova struttura, studenti e studentesse potranno praticare attività sportive all’aperto in uno spazio dedicato e rinnovato.