Nuova pavimentazione per piazzetta Vescovado

Il progetto «Un Filo Naturale» alla base dei lavori: utilizzato il calcestre, un materiale in grado di assicurare stabilità e sostenibilità ambientale
Rifacimento pavimentazione piazzetta Vescovado - © www.giornaledibrescia.it
Rifacimento pavimentazione piazzetta Vescovado - © www.giornaledibrescia.it
Si sono conclusi i lavori di sistemazione e rifacimento della pavimentazione che circonda la fontana settecentesca di piazzetta Vescovado. L’intervento si è reso necessario per le condizioni critiche della pavimentazione che, con parti mancanti, rendeva pericoloso l’accesso alla fontana.

I lavori

Ad intaccare sulla situazione è stata la presenza di alberi, che con le loro radici, aveva reso nel tempo la superficie pavimentata in ciottoli molto instabile e irregolare. Per questo motivo è stato pianificato un intervento d’urgenza per la rimozione di tutta la pavimentazione esistente e la stesura di un materiale filtrante, più adatto alla coesistenza delle piante con il contesto pavimentato della piazzetta. 

Fontana piazzetta Vescovado - © www.giornaledibrescia.it
Fontana piazzetta Vescovado - © www.giornaledibrescia.it

Sostenibilità ambientale

Secondo i principi alla base del progetto «Un Filo Naturale» nel quale il Comune di Brescia è impegnato da tempo, si è utilizzato il calcestre, un materiale in grado di assecondare e risolvere problemi di stabilità e sostenibilità ambientale.

L’intervento di rifacimento della pavimentazione è stato preceduto dal restauro della fontana settecentesca, realizzato ad aprile del 2022, e sarà completato con la sostituzione dell’arredo urbano presente nella piazzetta.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
lavori di pavimentazionepiazzetta VescovadoBrescia
