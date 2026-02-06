Nuova pavimentazione per piazzetta Vescovado

Si sono conclusi i lavori di sistemazione e rifacimento della pavimentazione che circonda la fontana settecentesca di piazzetta Vescovado. L’intervento si è reso necessario per le condizioni critiche della pavimentazione che, con parti mancanti, rendeva pericoloso l’accesso alla fontana.

I lavori

Ad intaccare sulla situazione è stata la presenza di alberi, che con le loro radici, aveva reso nel tempo la superficie pavimentata in ciottoli molto instabile e irregolare. Per questo motivo è stato pianificato un intervento d’urgenza per la rimozione di tutta la pavimentazione esistente e la stesura di un materiale filtrante, più adatto alla coesistenza delle piante con il contesto pavimentato della piazzetta.

Fontana piazzetta Vescovado - © www.giornaledibrescia.it

Sostenibilità ambientale

Secondo i principi alla base del progetto «Un Filo Naturale» nel quale il Comune di Brescia è impegnato da tempo, si è utilizzato il calcestre, un materiale in grado di assecondare e risolvere problemi di stabilità e sostenibilità ambientale.

L’intervento di rifacimento della pavimentazione è stato preceduto dal restauro della fontana settecentesca, realizzato ad aprile del 2022, e sarà completato con la sostituzione dell’arredo urbano presente nella piazzetta.