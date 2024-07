Nuova palestra e poliambulatorio più grande, il via libera in Commissione urbanistica

Una nuova palestra della Fitinn Italia, già aperta in via Pusterla, nell’ex negozio Vigasio, e l’ampliamento di un poliambulatorio presente nel quartiere di San Bartolomeo. Due servizi utili per la città, così si sono espressi i rispettivi Consigli di quartiere. In entrambi i casi però è necessario il passaggio in Consiglio comunale e prima ancora in commissione Urbanistica che stamattina ha approvato le relative delibere.

La palestra

L’assessore all’Urbanistica, Michela Tiboni, ha spiegato che la palestra due settimane fa ha aperto i battenti senza espletare la richiesta, alla Loggia, di cambio di destinazione d’uso da commerciale a servizio per il tempo libero e lo sport, obbligatoria, secondo il Pgt per superfici superiori ai mille metri quadrati. Complessivamente, la palestra occupa una superficie di 1.730 metri quadri per cui il Consiglio comunale si deve esprimere per l’accessibilità e la compatibilità. «In questo caso il tutto sarà fatto in sanatoria, essendo la palestra già aperta - ha precisato l’assessore -. Inoltre essendo all’interno del centro storico non sono richiesti i parcheggi pertinenziali». Proprio in merito alla disponibilità di parcheggi il settore Mobilità, vista la vicinanza della fermata della metropolitana e del parcheggio di Fossa Bagni non ha ritenuto vi siano particolari problematiche.

Il poliambulatorio

Per quanto riguarda il poliambulatorio, che si trova in via delle Gabbiane, all’interno di un condominio, la richiesta di ampliamento è stata presentata dalla società Be Natural Med. Due i cambi di destinazione d’uso, ha sintetizzato la Tiboni, «quello dell’immobile in cui si trova il poliambulatorio che aveva una destinazione direzionale e della porzione usata per l’ampliamento». Al Consiglio comunale sarà sottoposta anche la deroga per i parcheggi: nel condominio sono presenti altre attività, il poliambulatorio non ha il cento per cento di parcheggi pertinenziali e i 440 metri di aree sosta attorno all’edificio non sono attribuibili in modo specifico alle attività commerciali del piano terra.