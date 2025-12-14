Caleidoscopio, la nuova libreria che apre alle porte del Carmine

Barbara Fenotti

Voluta da Maria Luisa Doria e Paride Saleri che puntano a costruire comunità nel cuore del centro storico, precisamente in corso Mameli: è affiliata alla rete Ubik

3 ' di lettura

Il primo giorno della libreria Caleidoscopio - © www.giornaledibrescia.it

In un’epoca di schermi e velocità aprire una libreria significa scegliere di creare uno spazio di tempo condiviso e di relazioni. Proprio quello che avevano in mente la psicologa Maria Luisa Doria, da oltre 30 anni attiva nell’ambito della psicologia dello sviluppo, e Paride Saleri, fondatore della Omb Saleri. Marito e moglie coltivavano questo sogno comune, concretizzato infine in «Caleidoscopio», nuova libreria che punta a costruire comunità nel cuore del centro storico. L’apertura Inaugurato