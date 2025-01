«Nova Iseo», l'associazione dei commercianti in campo per fare rete

A poco meno di un anno dalla sua costituzione, era il mese di marzo del 2024, l’associazione commercianti di Iseo «Nova Iseo», ha già organizzato numerose iniziative, una su tutte quella natalizia in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Il festival

«Natale con gusto» questo il nome del festival che si è svolto per tre fine settimana nel mese di dicembre, ha ricevuto plausi e partecipazione. Lungo i tre fine settimana sono stati organizzati appuntamenti di vario genere che hanno soddisfatto un po’ tutti i gusti e tutte le età. In Largo Dante è stata allestita una pista di pattinaggio che ha richiamato, sin dal primo giorno, moltissimi giovani e giovanissimi. Musica, presentazioni di libri, spettacoli itineranti di strada, degustazioni nel Municipio sono stati solo alcuni degli intrattenimenti che hanno costituito il nutrito calendario.

Sguardo al futuro

Ora è tempo di bilanci ma l’associazione non si ferma e comincia a pensare già alle prossime stagioni. Per la fine dei saldi verranno organizzati uno o due fine settimana dedicati ai negozi del centro che espongono i banchetti con gli ultimi affari, una sorta di «Sbarazzo» che a Iseo è stato denominato «Fuori bottega».

Per il periodo pasquale è ancora tutto top secret perché le riunioni organizzative sono ancora in corso. Iseo comunque, avendo da sempre un ruolo commerciale di rilievo, vanta esercizi pubblici delle più diverse tipologie, vero suo punto di forza.

Informazioni

«Nova Iseo» è aperto a tutte le tipologie di attività, da quelle della ristorazione, all’accoglienza, dalla vendita al dettaglio ai servizi che non hanno vetrine. Nella sua organizzazione interna, l’associazione commercianti, per essere presente al meglio su tutto il territorio, ha «virtualmente» suddiviso il paese diverse zone, ognuna delle quali ha dei referenti.

Ci sono inoltre figure di riferimento per l’hospitality e per i servizi. Per chi volesse informazioni varie è attiva iseocommercianti@gmail.com, si può anche chiedere il calendario delle prossime riunioni.