Notte di furti a Verolanuova: ladri a scuola, in palestra e al bar

Scuola, associazioni e bar: raffica di furti nella notte tra lunedì e martedì a Verolanuova: nel mirino dei ladri sono finiti il nido Morelli, la sede di alcune associazioni alla stazione ferroviaria, una palestra privata e, all’interno del parco Nocivelli, sia il bar sia i distributori automatici.

Nell’asilo i malviventi si sono portati via una cassettina contenente poche centinaia di euro, soldi raccolti dalla scuola e che sarebbero serviti per finanziare alcune attività didattiche. Stesso modus operandi utilizzato per la sede delle associazioni d’arma alla stazione ferroviaria da dove i ladri, non trovando denaro, hanno fatto sparire alcune divise appartenenti alla protezione civile.

Ad entrare in azione probabilmente la stessa banda che ha deciso di passare poi alle macchinette, installate dal Comune, all’interno del parco Nocivelli. Qui i malviventi si sono dovuti accontentare di pochi spiccioli perché i distributori erano stati svuotati la sera precedente.

Immortalati

I malviventi sono poi passati al bar attiguo. Nel «Malia club» i ladri, dopo aver fatto irruzione forzando la porta con un cacciavite, sono riusciti a portarsi via circa duemila euro. Il colpo è avvenuto alle 2 di notte, la titolare si è accorta solamente la mattina successiva.

«Dalle telecamere si vede un uomo con occhiali scuri, cuffia e con uno zaino sportivo in spalla - racconta Elena Panzera -, prima di avventarsi sul registratore di cassa ha girato un paio di telecamere, ma hanno comunque continuato a riprendere ciò che faceva. Una volta svuotata la cassa è poi andato in ufficio e ha trovato l’incasso della sera precedente». Il ladro ha distrutto tutto, «praticamente mi ha lasciato solamente le monete da dieci e da venti centesimi, ha preso anche le mance dello staff».

Dal bar alla palestra dove da un cassetto sono stati trafugati circa 60 euro in monete. «Quanto successo lascia decisamente senza parole - spiega l’assessore Carlotta Bragadina -. Quale dignità si può avere a rubare a delle associazioni o in un nido? Hanno portato via materiale che serve per le attività al servizio di tutta la comunità». Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Verolanuova.