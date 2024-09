Nonno vigile per le scuole, spacciatore davanti ai bar

Da qualche tempo lavora come assistente civico per il comune, incaricato di assistere gli alunni sugli attraversamento pedonali all'ingresso e all’uscita delle scuole. Ma è anche un nome noto del sottobosco della mala bresciana, 60enne della città con alle spalle diversi arresti e periodi di detenzione. Il più recente nel 2020 quando era stato trovato, proprio dalla Polizia Locale di Brescia, con della cocaina e un’arma clandestina.

Nelle ultime settimane il suo nome aveva cominciato a circolare, associato allo spaccio di cocaina nei pressi di alcuni bar di Borgo Trento. Così gli uomini della Locale hanno cominciato a seguirlo e scoperto che effettivamente divideva la sue giornate tra il servizio con i bambini e le ore a fare la spola tra la casa in cui vive con l'anziana madre, e i punti appartati vicino ai locali dove piazza le sue dosi. Dopo una vendita gli agenti lo hanno bloccato e perquisito. In casa gli hanno trovato una busta con 15 grammi di cocaina ancora da suddividere in dosi, materiale per il confezionamento e 700 euro in contanti. È stato arrestato.