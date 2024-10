Non vede il figlio da 5 anni a causa del marito: processo a febbraio

La 32enne pakistana si trova in una casa protetta per via delle minacce dei familiari. La sua battaglia è cominciata nel 2021

La donna non vede da anni il figlio, che le è stato strappato dal marito - Foto Unsplash © www.giornaledibrescia.it

Non vede il figlio da cinque anni. E anche quando abitavano insieme a Sale Marasino, secondo quanto ha messo nella denuncia, veniva minacciata e picchiata se gli si avvicinava. Solo le sorelle di suo marito potevano accudirlo. Dal 2019 il bambino, che oggi ha 13 anni, è stato portato dal padre in Inghilterra e la madre allontanata, rispedita in Pakistan dalla sua famiglia di origine. Lei, per mesi, ha subito dalla famiglia del marito e dai suoi stessi genitori umiliazioni e vessazioni e solo nel