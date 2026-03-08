Giornale di Brescia
«Non una di meno», la manifestazione nazionale anche a Brescia

Simone Bracchi
Centinaia di manifestanti si sono riuniti nel centro storico della città, in piazzetta Bella Italia, per il corteo all’insegna dello slogan «La nostre vite valgono»
  • Non una di meno, la manifestazione anche a Brescia
    Non una di meno, la manifestazione anche a Brescia - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
Anche Brescia ospita la manifestazione nazionale promossa da «Non una di meno» contro la violenza di genere, la guerra e il Ddl Bongiorno. I manifestanti (per lo più donne), dietro lo slogan «Le nostre vite valgono» che oggi, domenica 8 marzo, ha riempito 60 piazze italiane, si sono ritrovate nel centro di Brescia, in piazzetta Bella Italia, per il corteo. Centinaia le persone che hanno voluto partecipare all’iniziativa promossa per dire «No» alle politiche del Governo Meloni sul contrasto alla violenza sessuale ed economica nei confronti delle donne e delle categorie più colpite dall’inflazione provocata dalla guerra. 

Il percorso e la lotta

Il corteo sta attraversando in questo momento alcune delle vie principali della città: tra queste corso Mameli, via Gramsci, via Moretto per poi giungere in piazza Paolo VI.  Per le organizzatrici «la violenza non è un’emergenza. È un sistema». Scendiamo in piazza perché la nostra libertà non sia una concessione, ma un principio inviolabile, una pratica quotidiana, la nostra unica realtà. Per chi non ha voce, per chi l’ha persa e per chi ha deciso di non tacere più».

Argomenti
8 marzoNon una di menoFesta della donnamanifestazionele nostre vite valgonoCorteoBrescia
  3. Ricarica la pagina se necessario