«Non perché c’eravamo», al Teatro Sociale il film sulla strage di piazza Loggia

In occasione del cinquantesimo anniversario della strage di piazza della Loggia, il Centro Teatrale Bresciano e la società di produzione 5e6 presentano il film intitolato «Non perché c’eravamo», realizzato per Associazione Casa della Memoria. L'iniziativa s'inserisce nel palinsesto di eventi «1974-2024. Una strage ancora da raccontare: storia di una bomba e dei suoi effetti» organizzati dall'Associazione Casa della Memoria, con l'obiettivo di allargare la riflessione su questo importante anniversario e invitare Brescia e i suoi cittadini a trasmettere il valore della memoria storica democratica alle nuove generazioni.

La sceneggiatura porta la firma di Marco Archetti, Giulia Asselta e Paolo Bignamini; la regia è di Paolo Bignamini e di Marco Jeannin. Gli interpreti sullo schermo sono Andrea Soffiantini, Mario Cei, Marta Lucini, Matteo Bonanni, Jasmine Monti, Valentina Bartolo, Roberto Trifirò, Antonio Perretta e Katerina Haidukova. Il film vede poi la partecipazione straordinaria di Simone Cristicchi, che per questa iniziativa ha composto il brano «Brescia 74», colonna sonora del film.

Al centro del racconto otto personaggi - le vittime della strage -, che si rivelano attraverso altrettanti monologhi. La proiezione al Teatro Sociale (via Felice Cavallotti, 20) sarà doppia: alle 18.30 e alle 20.30 del prossimo 29 maggio. L'ingresso è libero con prenotazione obbligatoria dal 21 maggio 2024 sul sito www.centroteatralebresciano.it. Il film verrà inoltre proiettato in loop in una sala dedicata della mostra «Siamo testimoni non perché c’eravamo ma perché non abbiamo mai smesso di esserci», allestita a Palazzo Martinengo delle Palle (via San Martino della Battaglia, 18) e in programma dal 24 maggio al 16 dicembre.