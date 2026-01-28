Giornale di Brescia
Non paga i lavori e prende a testate l’idraulico: arrestato a Brescia

Paolo Bertoli
L’uomo ha riportato due fratture scomposte. Nei confronti dell’aggressore il questore ha disposto il divieto di accesso a bar e locali pubblici della città per i prossimi due anni
L'aggressore è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato
Non paga i lavori, incontra l’idraulico e lo prende a testate. Ecco quanto accaduto nei giorni scorsi al Violino, a Brescia, quando una pattuglia della Volante è intervenuta in un negozio dopo la segnalazione di una aggressione.

La vittima è un idraulico che, in un negozio, aveva incontrato un uomo, 48enne bresciano incensurato fino a quel momento, per il quale aveva eseguito dei lavori. Le versioni dei due su quanto accaduto dopo sono opposte, ma è certo che c’è stata una violenta discussione, al culmine della quale l’idraulico ha ricevuto una violenta testata al volto.

Un colpo fortissimo, tanto che più tardi, al pronto soccorso, gli sono state riscontrate due fratture scomposte e gli è stata assegnata una prognosi di 30 giorni. Il 48enne è stato rintracciato poco dopo e arrestato per lesioni personali. Per lui il questore ha anche disposto il divieto di accesso a bar e locali pubblici di Brescia per i prossimi due anni.

