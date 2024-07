Non accettano la fine della storia e diventano persecutori: due arresti

Due distinti episodi di violenza nei confronti di due donne si sono verificati a Montisola e a Marone. Entrambi gli uomini sono stati fermati

Il copione, drammatico e violento, è purtroppo sempre lo stesso: alla base c’è l’incapacità dell’uomo di accettare la fine della relazione, ma soprattutto di accettare la decisione della moglie o della compagna, che per diverse ragioni decidono di voltare pagina. Ed è esattamente quello che è accaduto nei giorni scorsi sul Sebino, dove due uomini hanno trasformato la vita delle rispettive ex in un autentico inferno fatto di minacce e atti persecutori. A Montisola L’ultimo episodio in ordine di t