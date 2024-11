Niente più elettrodotto in Maniva: impianti potenziati e cielo libero

Barbara Fenotti

È stato eliminato l’elettrodotto aereo che dal Bonardi arrivava a Dasdana: i cavi sono stati interrati

2 ' di lettura

La rimozione dei cavi e dell'elettrodotto in Maniva - © www.giornaledibrescia.it

L’occhio più attento se ne accorgerà non appena salirà in Maniva, ma anche quello meno allenato ci farà caso. Passo Crocedomini, con il freddo arriva la chiusura invernale C’è una buona notizia per gli amanti della montagna e dell’ambiente: a chiusura dei lavori che hanno interessato il potenziamento degli impianti di risalita del comprensorio sciistico in Maniva, proprio pochi giorni prima che arrivi la prima neve del prossimo inverno, è stato eliminato l’elettrodotto aereo che dal Bonardi arri