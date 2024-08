Niente Frecce Tricolori, ma a Marone vanno in scena gli idrovolanti

L’unica pista di atterraggio per idrovolanti del lago d’Iseo, quella di Marone, domenica 1 settembre sarà uno degli spazi in cui si svilupperà lo spettacolo aeronautico del Memorial Mario Stoppani, l’evento organizzato ogni anno a Lovere verso la fine dell’estate, che di solito offre l’esibizione delle Frecce Tricolori. Quest’anno la pattuglia acrobatica non ci sarà, ma per la prima volta la festa coinvolgerà anche Marone, che si prenderà la scena proprio di domenica, animando la sua pista acquatica con il planaggio di sei idrovolanti biposto, monomotore e anfibi (provenienti da Cremona, Ferrara, Sondrio, Cizzago e Pavullo). Inoltre sul lungolago Marconi ci sarà un villaggio aeronautico in cui verranno organizzati vari spettacoli, e per tutto il giorno si potrà fare un volo sul lago in idrovolante.

La giornata

L’evento - organizzato dal Comitato Asd in collaborazione con i Comuni di Lovere e Marone - inizierà alle 9.30 con l’apertura tra lungolago e centro civico Don Benedetti (Villa Vismara) del villaggio aeronautico e della mostra di aeromodelli a cura della sezione Arma Aeronautica di Marone e del Comitato Idroscalo di Desenzano del Garda.

Il villaggio ospiterà una mongolfiera per bambini e un simulatore di volo a cura di Vololandia. Alle 9.30 (fino alle 18) prenderanno il via anche i voli in idrovolante (Cessna 206) per il pubblico, con imbarco e sbarco allo stand del pontile nord dell’imbarcadero dei traghetti, al costo di 300 euro per quattro persone (volo di 20 minuti circa). Nella prima parte della mattina atterreranno anche i sei idrovolanti che parteciperanno alla manifestazione e dopo aver guadagnato la riva rimarranno parcheggiati sulla spiaggetta vicina alla foce del torrente Bagnadore.

Alle 10 ci saranno l’alzabandiera e l’inaugurazione della mostra «Mario Stoppani: cento aeroplani e un grande cuore», mentre alle 10.30 nella sala polifunzionale Zucchi spazio alla conferenza «Montecolino nella storia», con la presenza di Gianni Caproni, Pier Francesco Meazzini e Francesco Dionigi. In giornata sarà presente poi anche il comandante del Sesto stormo di Ghedi, colonnello Luca Giuseppe Vitaliti.

Il Memorial Mario Stoppani prenderà il via domani a Lovere, con la commemorazione al cimitero (ore 11), lo svolgimento del convegno «Eroi dell’aria: Agello, Stoppani, Cattaneo» (ore 15.30, all’Accademia Tadini) e a seguire la presentazione del concorso letterario per studenti delle scuole superiori «Il cielo di Mario Stoppani». L’unica incognita della due giorni sarà il meteo. In caso di maltempo, infatti, i voli saranno sospesi per questioni di sicurezza.