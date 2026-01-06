Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaItalia e Estero

La Groenlandia: «Trump non può prendere il Paese perché lo vuole»

Il premier Nielsen esorta gli Stati Uniti a «cercare un dialogo attraverso i corretti canali diplomatici», nel rispetto del fatto che «lo status della Groenlandia è radicato nel diritto internazionale e nel principio di integrità territoriale»
Jens-Frederik Nielsen, primo ministro della Groenlandia - Foto Epa/Oscar Scott © www.giornaledibrescia.it
Jens-Frederik Nielsen, primo ministro della Groenlandia - Foto Epa/Oscar Scott © www.giornaledibrescia.it
AA

Il primo ministro della Groenlandia Jens-Frederik Nielsen è tornato a rispondere a Donald Trump, affermando che non può prendere il controllo del territorio «perché lo vuole lui». Il presidente statunitense, secondo le ricostruzioni dei media internazionali, avrebbe espresso l’intenzione di occuparsi di questo dossier «tra circa due mesi», e di volerne parlare «tra venti giorni».

«Dialogo rispettoso»

«In una situazione in cui il presidente americano ha nuovamente affermato che gli Stati Uniti prendono molto sul serio la Groenlandia, questo sostegno da parte dei nostri alleati nella Nato è molto importante e inequivocabile», ha detto Nielsen dopo la nota congiunta di supporto da parte di alcuni leader europei. «Ancora una volta – ha aggiunto – esorto gli Stati Uniti a cercare un dialogo rispettoso attraverso i corretti canali diplomatici e politici e utilizzando i forum preesistenti basati su accordi già in vigore con gli Stati Uniti. Il dialogo deve avvenire nel rispetto del fatto che lo status della Groenlandia è radicato nel diritto internazionale e nel principio di integrità territoriale».

L’ipotesi

Parallelamente alle dichiarazioni ufficiali, l’Economist rilancia un’ipotesi alternativa a quella dell’annessione formale: gli Stati Uniti, secondo il settimanale britannico, starebbero lavorando a un accordo di associazione con la Groenlandia che escluda la Danimarca. Si tratterebbe di un’intesa di tipo politico e militare, per consentire a Washington di schierare più liberamente truppe ed espandere le sue infrastrutture militari.

Donald Trump, presidente degli Stati Uniti - Foto Epa/Aaron Schwartz © www.giornaledibrescia.it
Donald Trump, presidente degli Stati Uniti - Foto Epa/Aaron Schwartz © www.giornaledibrescia.it

L’ipotesi di accordo descritta dal settimanale sul suo sito web riguarda la possibilità di stabilire fra Usa e Groenlandia un rapporto simile a quello di Washington con alcune isole del Pacifico, come gli Stati Federati di Micronesia, le Isole Marshall e la Repubblica di Palau, sul modello della Compact of Free Association (Cofa). In base a questo trattato le forze armate americane possono operare liberamente ed è prevista una partnership commerciale esente da dazi.

I danesi avevano replicato, rispetto alle dichiarazioni fatte da Trump in precedenza, che già la Groenlandia ospita una base militare Usa. Non ci sono inoltre limiti espliciti al numero di militari che gli Stati Uniti possono schierare, secondo i termini del trattato con Copenaghen, sebbene qualsiasi aumento significativo debba essere prima concordato.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Donald TrumpJens-Frederik NielsenGroenlandiaStati Uniti
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario