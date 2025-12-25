Neve in Bazena, 25 cm nella notte: squadre al lavoro sulla Sp345
- La neve caduta in zona Bazena
- La neve caduta in zona Bazena
- La neve caduta in zona Bazena
- La neve caduta in zona Bazena
La neve è scesa nella notte in Bazena e lungo la strada che sale verso il Passo di Crocedomini. Secondo le prime stime, sono caduti circa 25 centimetri di neve.
Dalle 4 di questa mattina sono entrate in azione le squadre provinciali per la pulizia e la messa in sicurezza della Sp345, che collega il Bazena alle zone di alta quota. Gli interventi sono concentrati sul mantenimento della viabilità nei tratti percorribili.
La nevicata si inserisce nel quadro meteo previsto tra il 24 e il 26 dicembre, caratterizzato da un calo delle temperature senza gelo intenso, come indicato dalle ultime analisi meteorologiche. Le condizioni restano quindi da monitorare, soprattutto per chi si muove verso la montagna.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.