La neve arriva anche a bassa quota: i primi fiocchi in Franciacorta

Dopo le imbiancate di ieri in Valcamonica e in Valtrompia, è arrivata la neve anche a bassa quota: in Franciacorta e nella zona del lago d’Iseo, infatti, questa mattina sono caduti i primi fiocchi della stagione.

Nevicate però anche in Valsabbia, dove molti abitanti si sono svegliati con la sorpresa di giardini e strade imbiancati, così com’è accaduto ancora pure in Valtrompia e a Lumezzane.

La prima neve della stagione a Lumezzane

I residenti in città, invece, per vedere la prima neve possono andare in Maddalena, la cui cima è stata ricoperta da un velo bianco.