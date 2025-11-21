La neve arriva anche a bassa quota: i primi fiocchi in Franciacorta
Risveglio con giardini e strade imbiancati anche per gli abitanti di alcune zone in Valsabbia e della Valtrompia. Ricoperta anche la cima della Maddalena
I primi fiocchi di neve a Corte Franca - Pierre Putelli
Dopo le imbiancate di ieri in Valcamonica e in Valtrompia, è arrivata la neve anche a bassa quota: in Franciacorta e nella zona del lago d’Iseo, infatti, questa mattina sono caduti i primi fiocchi della stagione.
Nevicate però anche in Valsabbia, dove molti abitanti si sono svegliati con la sorpresa di giardini e strade imbiancati, così com’è accaduto ancora pure in Valtrompia e a Lumezzane.
La prima neve della stagione a Lumezzane
I residenti in città, invece, per vedere la prima neve possono andare in Maddalena, la cui cima è stata ricoperta da un velo bianco.
La Maddalena imbiancata dalla neve
