La neve arriva anche a bassa quota: i primi fiocchi in Franciacorta

Risveglio con giardini e strade imbiancati anche per gli abitanti di alcune zone in Valsabbia e della Valtrompia. Ricoperta anche la cima della Maddalena
I primi fiocchi di neve a Corte Franca - Pierre Putelli
Dopo le imbiancate di ieri in Valcamonica e in Valtrompia, è arrivata la neve anche a bassa quota: in Franciacorta e nella zona del lago d’Iseo, infatti, questa mattina sono caduti i primi fiocchi della stagione.

Nevicate però anche in Valsabbia, dove molti abitanti si sono svegliati con la sorpresa di giardini e strade imbiancati, così com’è accaduto ancora pure in Valtrompia e a Lumezzane.

La prima neve della stagione a Lumezzane

I residenti in città, invece, per vedere la prima neve possono andare in Maddalena, la cui cima è stata ricoperta da un velo bianco.

La Maddalena imbiancata dalla neve

Argomenti
neveCorte FrancaFranciacorta
  3. Ricarica la pagina se necessario