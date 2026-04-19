Neonato lasciato nella «Culla per la vita» a Bergamo: sta bene

Un neonato è stato affidato questa mattina alle 9.45 alla «Culla per la vita» della Croce rossa di Bergamo, a Loreto. Il sistema di protezione che scatta in automatico è entrato in funzione - collegato con il 118 - e sono subito intervenuti gli operatori della Croce rossa stessa.

Le condizioni del bambino, che è stato trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, sono buone. La «Culla per la vita» era stata utilizzata anche il 3 maggio del 2023, in quel caso era stata trovata una bambina che venne chiamata Noemi. La madre lasciò un messaggio: «Vi affido un pezzo importante della mia vita, che sicuramente non dimenticherò mai». Il dispositivo non è volutamente dotato di alcun sistema di ripresa esterna.