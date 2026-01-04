Neonata di un anno ferita al volto da un petardo: denunciato un parente

Bambina di un anno ferita al volto da un petardo fuori casa la notte dell'ultimo dell'anno: denunciato, grazie a un video fornito dalla madre, un parente della piccola.

Nella mattinata di Capodanno gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Brescia si sono recati al Civile, dove la bambina, residente in provincia, era stata trasportata poco dopo la mezzanotte. Qui i medici avevano diagnosticato un’ustione di secondo grado sulla parte destra del volto con prognosi iniziale di 14 giorni, ma al momento i medici si sono riservati sulla natura permanente delle lesioni.

Gli approfondimenti sul caso, che avrebbe potuto avere conseguenze più drammatiche, hanno consentito di individuare il luogo dei fatti. Ed è proprio qui che gli investigatori hanno rinvenuto la batteria di fuochi d'artificio, composta da 49 colpi, che ha ferito la piccola vittima. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

I poliziotti, inoltre, hanno identificato il familiare della bimba responsabile dell’episodio, che è stato denunciato per lesioni colpose e accensioni pericolose.