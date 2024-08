Nella notte del 5 agosto chiuso il casello di Palazzolo sull’A4

Sull’autostrada A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21 di lunedì 5 alle 6 di martedì 6 agosto sarà chiusa la stazione di Palazzolo, in entrata in entrambe le direzioni - Milano e Brescia - e in uscita per chi proviene da Milano.

Lo comunica Autostrade che in alternativa consiglia di utilizzare la stazione di Rovato o quella di Grumello.