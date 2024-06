Nella lite tra 15enni spunta una mazza: ferito un ragazzo in via Cremona a Brescia

Una ferita, per fortuna lieve al volto. È quella che un 15enne ha rimediato ieri pomeriggio in via Cremona al culmine di una lite con un suo coetaneo che lo ha colpito con una mazza da baseball.

Saranno gli accertamenti della Volante della Questura a chiarire nel dettaglio quanto accaduto attorno alle 17 di ieri pomeriggio. Secondo le prime informazioni disponibili almeno due ragazzi, 15enni che abitano in zona, si sono trovati faccia a faccia nei pressi dell’ingresso al piazzale del parcheggio della chiesa e dell’oratorio di Santa Maria della Vittoria. Dalle parole sono passati rapidamente alle vie di fatto e uno dei due ha preso una mazza da baseball e ha colpito l’altro al volto, facendolo sanguinare, prima di darsi alla fuga. Il parapiglia ha richiamato diverse persone presenti in parrocchia, dove si sta svolgendo il grest, e immediatamente sono stati allertati i soccorsi.

Mentre il ragazzo ferito veniva medicato gli agenti della Volante hanno raccolto la dettagliata descrizione dell’aggressore che hanno rintracciato poco dopo nello stesso quartiere mentre cercava di allontanarsi. Per fortuna le lesioni provocate non sono gravi. I due hanno fornito agli agenti versioni contrastanti sull’accaduto e ora la Polizia è al lavoro per capire cosa abbia provocato la lite e se ci siano altre persone coinvolte, forse anche prima dell’incontro in via Cremona.