Nel quartier generale della macchina del voto tra scatoloni, urne, timbri e matite

Il lavoro dietro le quinte di Prefettura e Comuni: i seggi sono pronti ad accogliere i 982.288 elettori bresciani

4 ' di lettura

Il magazzino elettorale della Prefettura in via Lupi di Toscana - © www.giornaledibrescia.it

Se si osserva in modalità panoramica, sembra quasi una danza: un braccio piegato a fare da sostegno, l’altro che si china sul tavolo a un ritmo che ormai si è fatto cadenzato. Prima raccoglie i due registri, poi i fascicoli per i moduli, infine quelli per i verbali: in cima, a formare una piramide, le due preziose guide ai naviganti (i vademecum per lo svolgimento delle operazioni nei seggi), i timbri e il piccolo bouquet che tiene insieme sei matite copiative. Tutto finisce in quelle che gli ad