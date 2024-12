Nel futuro di Castenedolo ci sono il polo culturale e la pista ciclabile

Elisa Cavagnini

Il Comune punta su bandi di gara per reperire i fondi e intanto dà il via libera al bilancio di previsione

Il municipio di Castenedolo © www.giornaledibrescia.it

Il bilancio comunale è in buono stato e i numeri, dettagliati dall’assessora Alessandra Busseni, parlano chiaro. Le previsioni per il 2025 stimano che le entrate correnti tocchino quota 10 milioni 265mila euro, dato che consentirà di mantenere elevato il livello dei servizi. Il 71,60% di queste entrate deriva da tributi e imposte; il 20,92% sono entrate extratributarie e 7,48% sono trasferimenti statali. La sfida, sempre più pressante, è rappresentata dal settore sociale, caratterizzato da una c