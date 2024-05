Nel fine settimana del 2 giugno l’adunata sezionale degli alpini di Brescia

Il percorso per l’Adunata sezionale degli alpini di Brescia in casa franciacortina è in dirittura d’arrivo, nel nome di Luigi Boglioni ed Enea Guarneri, ma soprattutto in ricordo di uno dei suoi più grandi fautori: Franco Pagnoni.

Tanta commozione questa mattina durante la presentazione della sezionale del weekend del 2 giugno, in una giornata segnata dal lutto per la scomparsa dello storico capogruppo degli alpini di Passirano Pagnoni.

Franco Pagnoni, «andato avanti» mercoledì a 81 anni, si era impegnato con tutte le sue forze (assieme agli alti capigruppo delle penne nere passiranesi: Raffaele Dotti per la frazione di Camignone e Gianluigi Marini per quella di Monterotondo) per questa adunata storica, in questo 2024 che segna i cent’anni dalla nascita del gruppo di Passirano e dal conferimento della Medaglia d’oro al valore militare capitano Enea Guarneri (vera e propria bandiera per il Gruppo Alpini di Passirano).

Il programma

L’adunata del primo e del due giugno, figlia di un percorso lungo un anno, si aprirà il primo giugno alle 9 nella sede alpina di Monterotondo, con lo scoprimento della targa in memoria di Luigi Boglioni (1895-1954), che si è distinto nel Battaglione Vestone muovendosi con ardore in prima linea portando in salvo numerosi commilitoni, e per questo insignito della Medaglia d’argento al valore militare. Ci si sposterà poi a Camignone in via Chiesa, mentre nel pomeriggio (alle 14.30 al cimitero) si onorerà il capitano Guarneri e si terrà la prima sfilata alpina.

Il 2 giugno, alle 10 in Piazza Europa, il momento clou, con la sezione Ana di brescia e 3 mila penne nere che sfileranno nel centro di Passirano.