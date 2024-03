Nel corso d’acqua scoperti più di cento pesci morti

Quasi 100 esemplari di pesci di varie specie rinvenuti sul fondo di un corso d’acqua privi di vita in via Todeschino a Lugana di Sirmione.

È l’amara scoperta di alcuni residenti della zona che hanno contattato subito la Polizia Locale, arrivata sul posto insieme a personale di Arpa. i tecnici dell’Agenzia hanno effettuato campionamenti all’interno torrente e le indagini condotte non hanno evidenziato valori anomali di ossigeno e ph così come è risultata assente la presenza di cianuri, in un primo momento considerati come possibile causa dell’evento, visto il fenomeno esteso.

Arpa ha prelevato campioni da sottoporre ad approfondimento analitico alla ricerca di sostanze che possano restringere il campo di ricerca di eventuali responsabili. Sul posto è intervenuta anche Ats che ha prelevato alcuni esemplari per sottoporli ad analisi all’istituto zooprofilattico di Brescia per cercare di stabilire le cause di morte.