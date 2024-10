Nel Bresciano sono attivi 230 braccialetti elettronici: «Funzionano»

Nonostante gli ultimi casi nazionali, per la Procura i risultati sono «buoni, anche se serve un miglioramento tecnico»

La Procura promuove lo strumento, mettendo in luce alcuni aspetti che possono essere migliorati - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Tre femminicidi in Italia nelle ultime due settimane, tutti in qualche modo legati al braccialetto elettronico, hanno riaperto la discussione sullo strumento di controllo, e segnalazione delle violazioni, per persone che sono sottoposte a misure cautelari. Uccide la compagna nonostante il braccialetto elettronico Al centro della questione, in particolare, quei braccialetti elettronici che vengono applicati agli stalker o agli autori di maltrattamenti, sia nella versione con un solo dispositivo,